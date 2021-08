Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette pépite de Pochettino justifie un énorme choix pour son avenir !

Publié le 13 août 2021 à 21h10 par D.M.

Prêté avec option d'achat aux Girondins de Bordeaux, Timothée Pembélé a justifié son choix de quitter le PSG et de rejoindre le club au scapulaire.

Ce mercato estival ne fera pas figure d’exception pour le PSG. Encore une fois, plusieurs jeunes issus du centre de formation ont décidé de plier bagages et de quitter la capitale pour retrouver du temps de jeu. Le dernier en date : Timothée Pembélé. Agé de 18 ans et considéré comme l’un des éléments le plus prometteurs, le défenseur a décidé de poursuivre sa progression au sein d’une autre équipe de Ligue 1. Courtisé par plusieurs clubs français, Pembélé a été prêté avec option d’achat aux Girondins de Bordeaux. Le joueur est revenu sur son choix.

« C’est le meilleur projet qui m’ait été proposé »