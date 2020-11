Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette opération légendaire avec Neymar n’aura pas lieu…

Publié le 13 novembre 2020 à 6h45 par Th.B.

La presse italienne fait état d’un éventuel échange entre le PSG et la Juventus dans lequel Neymar et Cristiano Ronaldo feraient partie intégrante. Mais ce serait de la pure fiction selon Julien Laurens.

Rêve à la fois de Leonardo et de Doha comme certains médias le laissent entendre, Cristiano Ronaldo serait une potentielle recrue du PSG lors des prochaines sessions des transferts. Selon le Corriere dello Sport , le but des propriétaires parisiens serait de faire du quintuple Ballon d’or la figure de proue du projet QSI en marge de la Coupe du monde au Qatar prévue pour fin 2022. Journaliste pour TMW , Tancredi Palmeri évoquait mercredi une éventuelle opération colossale gravitant autour d’un échange entre Neymar et Cristiano Ronaldo. Du grand n’importe quoi selon Julien Laurens.

Pas d’échange entre Neymar et Cristiano Ronaldo