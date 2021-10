Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle révélation sur l’été complètement fou de Messi !

Publié le 17 octobre 2021 à 4h00 par A.M.

Très proche de Lionel Messi, Cesc Fabregas confirme que la star argentine était proche de prolonger au FC Barcelone avant de s'engager au PSG.

Lionel Messi a vécu un été très mouvementé. En effet, après l'émotion de la victoire en Copa America, son premier trophée majeur avec l'Argentine, La Pulga s'attend à prolonger son contrat au FC Barcelone et donc poursuivre l'aventure en Catalogne. Cependant, rien ne s'est passé comme prévu puisqu'à son retour chez lui, Joan Laporta lui a annoncé que le Barça n'était pas en mesure de le conserver. Par conséquent, c'est au PSG que Lionel Messi a rebondi. Un été sur lequel se prononce son ami Cesc Fabregas.

«Il disait qu’il était tout proche de signer à Barcelone»