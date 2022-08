Foot - Mercato - PSG

Cette grande révélation sur l'intégration de Messi à Paris

Publié le 8 août 2022 à 17h45 par Dan Marciano

Il y a quasiment un an jour pour jour, Lionel Messi débarquait au PSG, après avoir passé l'intégralité de sa carrière au FC Barcelone. Pour le joueur argentin et sa famille, il a fallu découvrir un nouveau club, une nouvelle langue, une nouvelle culture. Lors de ses premiers mois à Paris, la star a pu compter sur le soutien de certains hispanophones comme Leandro Paredes ou Ander Herrera.

Le 10 août 2021, un tremblement de terre avait secoué la planète football. Le PSG officialisait l'arrivée de Lionel Messi, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l'histoire. Le buteur était arrivé à Paris en tant qu'agent libre après avoir vu son contrat avec le FC Barcelone expirer.

Messi aidé dans son intégration par les hispanophones

Présent en Catalogne depuis son adolescence, Lionel Messi a mal vécu ce changement de club et de pays. Les premiers mois ont été compliqués pour l'international argentin, qui a pu compter sur le soutien de certains de ses coéquipiers. Selon RMC Sport , Leandro Paredes et Ander Herrera auraient fait tout leur possible pour faciliter l'intégration de Messi au PSG.

Messi est déjà en très grande forme

Après une saison délicate, Lionel Messi est prêt à en découdre. A 35 ans, l'international argentin est en très grande forme et l'a prouvé à Clermont. Samedi dernier, le joueur a inscrit un doublé et a contribué à la victoire de son équipe (4-1). Souriant, Messi pourrait faire très mal cette saison.