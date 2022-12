Mercato - PSG : Cette grande annonce sur le transfert de Sarabia

Thibault Morlain

Depuis le début de la saison, Pablo Sarabia a très peu été utilisé par Christophe Galtier au PSG. Mécontent de cette situation, l'Espagnol pourrait envisager un départ cet hiver. Pourrait-on alors le revoir au Sporting Portugal, où il a brillé la saison dernière ? Ruben Amorim, l'entraîneur lisboète, a été interrogé sur le cas Sarabia.

L'Equipe l'a révélé dernièrement, Pablo Sarabia pourrait quitter le PSG durant le mois de janvier. En effet, l'Espagnol pourrait profiter du mercato hivernal pour retrouver le bonheur loin du club de la capitale, où Christophe Galtier l'utilise peu. Toutefois, pour Sarabia, l'avenir ne devrait pas s'écrire du côté du Sporting Portugal.

« Nous avons toujours notre plafond salarial »

Prêté la saison passée au Sporting, Pablo Sarabia a laissé une belle image du côté de Lisbonne. Mais voilà qu'un retour serait à oublier. Rapporté par AS , Ruben Amorim a expliqué concernant Sarabia : « Sarabia ? On l'a tuojours beaucoup aimé, il était important dans notre équipe, mais nous avons toujours notre plafond salarial, nos limites ».

« Je regarde plus Rodrigo que le retour de Pablo »