Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les Marseillais responsables de l'échec du Qatar avec Zidane ? La réponse

Publié le 28 juin 2022 à 21h15 par Baptiste Lefilliatre

Longtemps annoncé avec insistance du côté du Paris Saint-Germain, Zinédine Zidane ne rejoindra finalement pas le club de la capitale cet été. Une décision qui aurait été prise relativement tôt par le technicien français, et ce pour des raisons différentes de celles initialement évoquées.

C'est un feuilleton qui a alimenté le mois de juin du Paris Saint-Germain, et qui n'a d'ailleurs toujours pas trouvé son dénouement. Alors que le club de la capitale va se séparer dans les prochains jours de son entraineur actuel Mauricio Pochettino, deux noms ont circulé afin de remplacer l'ancien coach de Tottenham : Zinédine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, et Christophe Galtier, en poste à l'OGC Nice la saison dernière.

Zidane aurait refusé le PSG depuis le mois de mai

Alors que ce dernier qui devrait prendre la relève du technicien argentin, Zizou aurait en réalité refusé le poste d'entraineur du PSG depuis la semaine de la finale de la Ligue des Champions, disputée le 28 mai dernier entre son ancienne équipe du Real Madrid et Liverpool, selon les informations de Matthieu Grégoire, divulguées dans l'émission de Football Club de Marseille .

💣 Al-Khelaïfi au @le_Parisien : « On a choisi une autre option que #Zidane. On a choisi un entraîneur qui sera le meilleur pour ce que nous voulons mettre en place. #Galtier ? On discute avec Nice »🚨Comme annoncé par @le10sport dès le 10 juin, pas de Zinedine #Zidane au #PSG https://t.co/a9Lnrem4Pr — Bernard Colas (@BernardCls) June 21, 2022

Une décision pas en lien avec l'Equipe de France