Mercato - PSG : Le feuilleton Agüero totalement relancé par Tuchel ?

Publié le 18 mars 2021 à 22h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Agüero serait dans le collimateur de Leonardo. Toutefois, le directeur sportif du PSG ferait mieux de se méfier de Chelsea sur ce dossier. En effet, les Blues de Thomas Tuchel seraient déterminés à s'offrir El Kun lorsque son bail aura expiré.

Après tout juste 10 saisons de bons et loyaux services à Manchester City, Sergio Agüero devrait faire ses valises en fin de saison et changer de club. Sous contrat jusqu'au 30 juin, El Kun ne devrait pas prolonger avec les Citizens d'ici la fin de la saison. Conscient de la situation, Leonardo serait prêt à profiter de l'aubaine et à cueillir l'international argentin librement et gratuitement l'été prochain. Toutefois, le directeur sportif du PSG devrait batailler ferme avec Chelsea pour Sergio Agüero.

Sergio Agüero intéresserait beaucoup Chelsea