Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette décision de Leonardo qui étonne…

Publié le 23 mai 2020 à 5h00 par T.M.

En fin de contrat, Thomas Meunier ne devrait pas se voir proposer de prolongation au PSG. Une décision de Leonardo qui a de quoi étonner certains…

La défense sera l’un des gros chantiers de Leonardo cet été au PSG. En effet, le directeur sportif doit notamment gérer les fins de contrat de Thiago Silva, Thomas Meunier et Layvin Kurzawa. S’il existe une possibilité de voir le Brésilien prolonger, pour le Français et le Belge, cela ne devrait pas être le cas. Pourtant, ces dernières semaines, Thomas Meunier n’a cessé de clamer son envie de continuer l’aventure au PSG. Toutefois, Leonardo semblerait avoir d’autres plans, s’étant déjà mis en quête de nouveaux latéraux à droite. D’ici quelques semaines, l’ancien joueur de Bruges pourrait donc se retrouver sur le marché en étant libre de tout contrat.

Une décision incomprise ?