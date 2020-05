Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Umtiti remplacé par un Champion du monde ?

Publié le 23 mai 2020 à 4h30 par T.M.

Sur le déclin, notamment sur le plan physique, Samuel Umtiti serait poussé vers la sortie par le FC Barcelone. Un départ qui pourrait possiblement être pallié par l’arrivée d’un autre Champion du monde.

Arrivé à 2016 au FC Barcelone, Samuel Umtiti est passé par tous les états en Catalogne. Idolé par les socio dans un premier temps, le champion du monde a connu des derniers mois plus compliqués. En effet, miné par ses pépins au genou, le défenseur central a perdu sa place au profit de Clément Lenglet. Alors qu’avec Quique Setien, Umtiti a quelque peu sorti la tête de l’eau, il n’empêche que son aventure en Catalogne pourrait rapidement se terminer. A l’approche du mercato estival, le Barça tenterait de se débarrasser de son joueur, tentant notamment de l’inclure dans l’opération Lautaro Martinez avec l’Inter Milan. Et dans le même temps, certaines opportunités se présenteraient pour pallier ce départ.

Un Champion du monde peut en cacher un autre !