Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette ancienne star de l'OM pousse Mbappé à aller au Real Madrid !

Publié le 31 octobre 2020 à 20h15 par La rédaction

Annoncé sur le départ cet été, Kylian Mbappé pourrait bel et bien prendre la direction du Real Madrid. Pour Djibril Cissé, ce choix de carrière serait judicieux pour sa progression.

L’été 2021 devrait être un moment charnière dans la carrière de Kylian Mbappé. À deux ans de la fin de son contrat au PSG, l’attaquant de 21 ans ne trouve pas d’accord pour prolonger, et de l’autre côté des Pyrénées, le Real Madrid est à l'affût. Des grandes manœuvres sont au programme du côté des Merengue , et Zinédine Zidane a fait de son compatriote sa priorité en attaque. Une piste d’autant plus crédible que le jeune champion du monde n’a jamais caché son attirance pour la Casa Blanca .

« S'il veut progresser, il doit aller se frotter à ce qui se fait de mieux »