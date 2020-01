Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet international français qui pourrait débloquer le dossier Cavani !

Publié le 24 janvier 2020 à 18h15 par B.C.

Pisté par Arsenal, Thomas Lemar se rapprocherait du club londonien, ce qui pourrait faire les affaires de l'Atlético dans le dossier Edinson Cavani.

Ce n'est un secret pour personne, Edinson Cavani souhaite quitter le Paris Saint-Germain dès cet hiver. Le Matador ferait actuellement le forcing en interne afin de rejoindre l'Atlético de Madrid, mais Leonardo n'a pas l'intention de faciliter le départ du meilleur buteur de l'histoire du PSG. En effet, l'Italo-brésilien aurait déjà repoussé plusieurs offres madrilènes, plaçant Edinson Cavani dans une situation délicate puisque l'attaquant de 32 ans n'aurait d'yeux que pour l'Atlético malgré l'intérêt de Chelsea ou Manchester United. Mais un élément pourrait tout débloquer.

La vente de Lemar, la clé du dossier Cavani ?