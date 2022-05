Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le PSG prévient ses pépites pour leur avenir !

Publié le 8 mai 2022 à 15h30 par Pierrick Levallet

Cela fait maintenant quelques années que le PSG peine à retenir ses pépites du centre de formation, qui préfèrent s’envoler ailleurs afin de poursuivre leur progression dans le monde professionnel. Cet été encore, le club de la capitale pourrait voir certains joueurs prometteurs quitter le navire. Le staff parisien les invite donc à prendre leur mal en patience jusqu’à ce qu’une chance leur soit donné.

Depuis quelques saisons maintenant, le PSG peine à retenir ses jeunes cracks de son centre de formation. Kingsley Coman, Christopher Nkunku, Moussa Diaby, Jean-Kevin Augustin, Adil Aouchiche, Tanguy Kouassi, Yacine Adli... Nombreux ont été les joueurs qui ont préféré quitter la capitale pour aller trouver du temps de jeu ailleurs et essayer de s’imposer. Pour certains, cette stratégie a fonctionné plus que d’autres. Mais les années passent et se ressemblent au PSG. Barrés par la concurrence d’un effectif de stars, les jeunes n’arrivent pas vraiment à s’intégrer dans le groupe, à l’instar de Xavi Simons qui a été très peu utilisé par Mauricio Pochettino cette saison. D’ailleurs, le Néerlandais, qui est en fin de contrat en juin prochain, n’a toujours pas prolongé avec le PSG puisqu’il attendrait d’avoir des garanties concernant son temps de jeu. Mais le joueur de 19 ans n’est pas le seul à subir cette situation. Des éléments prometteurs comme Edouard Michut, Ismaël Gharbi, Éric Junior Dina-Ebimbe ou encore Arnaud Kalimuendo, prêté deux saisons de suite au RC Lens, bénéficient également de peu de minutes pour montrer qu’ils ont leur place dans le groupe. De ce fait, certains d’entre eux pourraient être amenés à faire leur valises lors du prochain mercato estival. Mais Yohan Cabaye, coordinateur sportif du centre de formation, leur demande de prendre leur mal en patience.

« Les jeunes ne doivent pas perdre patience et savoir que rien n’est impossible »