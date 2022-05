Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se complique pour le retour de Christopher Nkunku ?

Publié le 7 mai 2022 à 5h00 par Thibault Morlain

S’il est question d’un possible retour de Christopher Nkunku au PSG, le joueur du RB Leipzig serait encore très loin. Explications.

Après 3 saisons au RB Leipzig, Christopher Nkunku souhaiterait désormais aller voir ailleurs afin d’évoluer plus haut. Et grâce à ses performances XXL cette saison, l’international français a éveillé l’intérêt des plus grands clubs européens. Ainsi, dernièrement, L’Equipe expliquait que le FC Barcelone, le Bayern Munich, Manchester City ou encore le Milan AC étaient à l'affût pour Nkunku, qui pourrait également avoir la possibilité de revenir au PSG, son club formateur, qui serait intéressé par ses services.

C’est loin d’être fait !