Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme imbroglio à 110M€ dans l’opération Messi !

Publié le 20 septembre 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que Leonardo a démenti les informations de L'Equipe au sujet du salaire de Lionel Messi, le quotidien sportif en a rajouté une couche.

Dans ses colonnes samedi, L'Equipe dévoilait les détails du contrat de Lionel Messi. Ainsi, La Pulga toucherait 30M€ nets par an et aurait accepté de ne pas percevoir de prime à la signature. En revanche, une prime de fidélité serait prévue dans son contrat. Pour chacune des saisons supplémentaires qu'il disputera, Lionel Messi touchera 10M€ nets supplémentaires. Par conséquent, s'il honore les deux années de son contrat puis la troisième en option, l'international argentin touchera 30M€ nets la première année, puis 40M€ les deux suivantes. Au total, ce sont 110M€ qui seraient prévus pour Lionel Messi. Une information qui n'a pas manqué de faire réagir.

Leonardo et L'Equipe se répondent pour le salaire de Messi