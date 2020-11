Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme flop de l'ère QSI qui affiche un gros regret...

Publié le 15 novembre 2020 à 3h45 par A.M.

Arrivé au PSG durant l'été 2013, Lucas Digne a connu un passage contrasté dans la capitale. Et le latéral gauche reconnaît avoir des regrets.

Lorsqu'il débarque en 2013 en provenance du LOSC pour 15M€, Lucas Digne a la réputation d'un solide espoir français au poste de latéral gauche. Le natif de Meaux en région parisienne est ainsi censé concurrencer Maxwell avant de lui succéder à moyen terme. Mais rien ne se passera comme prévu. Après deux saisons décevantes, il sera prêté à l'AS Roma avant un transfert définitif au FC Barcelone en 2016. Interrogé sur son passage au PSG, Lucas Digne ne cache pas quelques regrets.

«J’aurais peut-être dû prendre plus mon temps»