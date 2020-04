Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme coup de Leonardo qui se complique sérieusement...

Publié le 22 avril 2020 à 4h15 par A.M.

En quête d'un nouveau latéral droit afin de compenser le départ de Thomas Meunier, dont le contrat arrive à échéance, le PSG s'est bien renseigné sur Achraf Hakimi. Mais alors que son prêt au Borussia Dortmund se termine, le Marocain préfère tenter de s'imposer au Real Madrid.

Cet été, parmi les priorités du Paris Saint-Germain, Leonardo sera chargé de reconstruire le couloir droit de la défense parisienne. Thomas Meunier devrait effectivement partir. Alors que son contrat arrive à échéance, l'international belge est annoncé avec insistance dans le viseur du Borussia Dortmund et de Tottenham. De son côté, Colin Dagba est encore trop tendre pour assumer les premiers rôles au PSG tandis que Thilo Kehrer est un défenseur central de formation. Par conséquent, ce n'est pas un, mais bien deux latéraux que Leonardo devrait recruter cet été. Dans cette optique, plusieurs pistes sont explorées, mais la plus importante mène à Achraf Hakimi dont le prêt au Borussia Dortmund arrive à son terme.

Hakimi pas chaud pour le PSG

Toutefois, comme Le 10 Sport vous le révèle en exclusivité, ce dossier s'annonce très compliqué. Et pour cause, Achraf Hakimi souhaite absolument s'imposer au Real Madrid. Prêté deux saisons au Borussia Dortmund, l'international marocain a grandement progressé et souhaite mettre sa nouvelle expérience au profit du club merengue au sein duquel il sera de retour cet été. D'autant plus qu'il y aura une place à prendre dans le couloir droit de la défense madrilène. Dani Carvajal ne semble pas intouchable tandis qu'Alvaro Odriozola n'entre plus dans les plans de Zinedine Zidane comme en témoigne son prêt au Bayern Munich cet hiver. Par conséquent, Achraf Hakimi a un vrai coup à jouer au Real Madrid et il n'a pas l'intention de laisser passer sa chance. Au grand dam du PSG qui va devoir se tourner vers une nouvelle piste.