Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme coup de Leonardo est regretté au Real Madrid !

Publié le 11 février 2022 à 1h00 par A.C.

Recruté l’été dernier pour près de 70M€, Achraf Hakimi est rapidement devenu un cadre du Paris Saint-Germain... ce qui ne passe pas vraiment au Real Madrid.

Certains avaient des doutes lors de son arrivée au Paris Saint-Germain, l’été dernier. Pourtant, Achraf Hakimi a été l’un des acteurs majeurs du titre de Champion d’Italie de l’Inter et logiquement, il n’a pas mis longtemps à s’affirmer comme l’une des armes les plus précieuses du PSG. Ce n’est pas Kylian Mbappé qui dira le contraire ! « Achraf Hakimi est le meilleur arrière droit du monde. Bonne nuit les gars » avait écrit sur Twitter la star du PSG, après le but de son coéquipier en huitième de finale de la CAN, entre le Maroc et le Malawi (2-1).

A Madrid on aurait finalement bien aimé avoir Hakimi