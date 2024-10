Mercato - PSG : C’est maintenant ou jamais pour le rêve du Qatar !

Thomas Bourseau

Les propriétaires qataris du PSG semblent avoir deux entraîneurs rêvés depuis leur arrivée en 2011 : Zinedine Zidane et Pep Guardiola. L’un est libre de tout contrat et le second pourrait l’être au terme de la saison avec Manchester City. Guardiola a d’ailleurs évoqué son avenir, ne se fermant au passage aucune porte…

Le PSG est passé sous pavillon qatari à l’été 2011. Depuis, les entraîneurs se sont succédés sur le banc de touche de Carlo Ancelotti à Luis Enrique en passant par Unai Emery ou encore Thomas Tuchel pour ne citer qu’eux. Bien qu’une éventuelle prolongation de contrat soit à l’ordre du jour, Enrique a entamé l’ultime saison de son bail à Paris et quittera le club de la capitale si sa situation contractuelle reste inchangée d’ici le 30 juin 2025.

«Je suis un peu fatigué parfois»

Ladite date citée ci-dessus pourrait sceller l’aventure de neuf saisons de Pep Guardiola à Manchester City. Le contrat de l’entraîneur espagnol pourrait ne pas être rallongé, une aubaine pour les propriétaires qataris du PSG ? En plus de Zinedine Zidane, les hauts décideurs du Paris Saint-Germain font de Guardiola une nomination de rêve comme le10sport.com vous le dévoilait en décembre 2019. Invité à s’exprimer sur son avenir sur le plateau l’émission italienne Che Tempo Che Fa, le coach de City a laissé planer le doute. « Nous verrons. J’ai toujours besoin de réfléchir et décider ce que je veux faire. Je suis un peu fatigué parfois. On est tous fatigués de ce qu'on fait, mais au final on aime ça ».

«Tout peut arriver donc je ne sais pas»

Lee Carsley assure l’intérim depuis le départ de Gareth Southgate de la sélection anglaise après la nouvelle défaite des Three Lions en finale de l’Euro. Pep Guardiola, de par son passif de près d’une décennie avec le football anglais, pourrait-il prendre les rênes de la sélection ? Le principal intéressé ne s’est clairement pas projeté. « Candidat pour être sélectionneur de l’Angleterre ? Ce n’est pas vrai. Je suis le manager de Manchester City, je n’ai rien décidé. Tout peut arriver donc je ne sais pas ». Reste à savoir si le PSG parviendra à faire tourner la situation en sa faveur.