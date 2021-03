Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est maintenant ou jamais pour ce protégé de Klopp !

Publié le 21 mars 2021 à 16h10 par Th.B.

En fin de contrat cet été à Liverpool, Georginio Wijnaldum ne se serait pas encore mis d’accord avec le FC Barcelone. De quoi laisser une chance au PSG alors que le milieu de terrain néerlandais serait toujours dans le flou concernant son avenir.

Dernièrement, ESPN révélait que Leonardo se pencherait sur les dossiers de plusieurs joueurs dont les contrats expireront en juin prochain. Ce serait notamment le cas de Memphis Depay, de Sergio Agüero ou encore Sergio Ramos. Georginio Wijnaldum serait dans les petits papiers du directeur sportif du PSG à l’instar de ceux du FC Barcelone. The Times a mis un coup de pression au Paris Saint-Germain ce dimanche matin en divulguant un accord trouvé entre le milieu de terrain de Liverpool et les dirigeants du Barça . La RAC1 et la SER ont démenti cette information ces dernières heures, en confirmant cependant un intérêt concret du FC Barcelone pour Wijnaldum qui devrait être libre de tout contrat cet été à moins que Liverpool ne parvienne à lui faire signer un nouveau bail.

Wijnaldum, toujours indécis