Mercato - PSG : C’est la guerre pour ce joueur de l’équipe de France ?

Après les frères Mbappé, place aux frères Hernandez au PSG ? Le club de la capitale a attiré Lucas Hernandez lors du dernier mercato estival. Et un an plus tard, le Paris Saint-Germain souhaiterait remettre ça avec son cadet Theo Hernandez. Pour autant, rien n’est joué dans ce dossier en raison de l’irruption du Bayern Munich.

Au PSG, on mise ces derniers temps sur les talents français. Il n’y a qu’à regarder la liste des joueurs transférés au Paris Saint-Germain à la dernière intersaison dans laquelle apparaissent les noms de Randal Kolo Muani, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé ainsi que Lucas Hernandez. Et une autre fratrie que les Mbappé pourrait être présente à Paris si le club parvenait à ses fins.

Le PSG réunir les frères Hernandez

Cette semaine, le feuilleton Theo Hernandez a repris de l’ampleur dans la presse italienne. Le portail TMW a même affirmé qu’une prise de renseignements aurait été effectuée par le PSG dans le cadre d’un éventuel transfert de l’international français et latéral gauche de l’AC Milan. Le projet du Paris Saint-Germain serait de réunir les frères Hernandez. Cependant, l’ancien club de Lucas aurait d’autres plans pour Theo.

Le Bayern Munich en pince aussi pour Theo Hernandez