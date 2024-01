Mercato - PSG : «C’est fini», Paris dit adieu à un joueur ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ce n’est plus un secret, le PSG est très intéressé par le profil de Leny Yoro et envisage même de recruter le jeune défenseur central du LOSC dès cet hiver. Mais il semblerait que le club nordiste ait fermé la porte à double tour pour son crack, et Daniel Riolo assure que le PSG ne signera pas Yoro d’ici la fin du mercato hivernal.

En quête d’un nouveau profil au poste de défenseur central, le PSG a des vues sur le jeune lillois Leny Yoro (18 ans), qui est l’une des grandes révélations de la saison en Ligue 1. Luis Campos ferait le forcing depuis maintenant plusieurs semaines afin de trouver un terrain d’entente dès cet hiver pour l’arrivée de Yoro, mais le conseiller sportif du PSG se heurte à un mur.

Létang a fermé la porte

Interrogé cette semaine par Le Parisien , Olivier Légang a lâché une réponse claire au PSG sur ce dossier : « Il ne partira pas en janvier, donc il n’y a aucune négociation, aucune discussion contrairement à ce que certains laissent entendre », assure le président du LOSC, qui refuse donc de laisser filer Leny Yoro au PSG. Et cette tendance se confirme.

« Il ne partira pas »