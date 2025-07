Mercato - PSG : C'est déjà la panique pour ce pote de Dembélé !

Replacé dans l’axe, Ousmane Dembélé a réalisé la meilleure saison de sa carrière, avec 33 buts marqués sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Mais il pourrait bientôt voir l’un de ses proches ainsi que coéquipier en équipe de France, puisque les médias italiens évoquent un intérêt prononcé du club parisien pour un certain Marcus Thuram, actuellement à l’Inter.

Très critiqué depuis son arrivée en 2023, Luis Enrique a finalement réussi à imposer sa vision du football au PSG . Et l’un des meilleurs exemples est le replacement dans l’axe d’ Ousmane Dembélé , devenu une véritable machine à buts. Mais l’attaque parisienne pourrait connaitre des nouveaux changements en ce mercato !

Marcus Thuram au PSG ?

D’après les informations de Calciomercato.it, le PSG surveillerait de très près la situation de Marcus Thuram, qui pourrait quitter l’Inter. Après la défaite cinglante en finale de la Ligue des Champions contre les Parisiens (5-0), les Nerazzurri planifieraient une énorme révolution et l’international français pourrait bien en être victime. Il possède en effet une clause de départ fixée à 85M€ et à Milan, on ne s’opposerait pas à son départ si un club se présente avec cette somme.