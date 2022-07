Foot - Mercato - PSG

PSG : C’est confirmé, une porte de sortie se ferme pour Navas

Publié le 31 juillet 2022 à 14h15 par Pierrick Levallet

Lors de la saison à venir, la situation de Keylor Navas ne devrait pas s’arranger. Alors que Christophe Galtier a affirmé qu’il ne sera pas le numéro un dans les buts, le Costaricien pourrait être poussé vers la sortie. Dernièrement, il était question d’un potentiel intérêt du Napoli. Mais finalement, le club de Serie A se serait tourné vers une autre piste.

Avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma l’été dernier, Keylor Navas a vu son rôle changer au PSG. Et la situation ne devrait pas s’arranger pour le Costaricien. Il y a quelques jours, Christophe Galtier a annoncé que le portier de 35 ans ne sera pas le numéro un dans ses buts lors de la saison à venir. Keylor Navas pourrait ainsi vivre un épisode similaire à la fin de son aventure avec le Real Madrid et être encore poussé vers la sortie. Ces dernières semaines, il était question d’un possible transfert à Naples cet été. Mais finalement, la porte serait en train de se refermer.

Naples se tourne vers Kepa...

Selon les informations du Corriere dello Sport , Keylor Navas était considéré comme une piste ambitieuse pour le Napoli. Mais finalement, un concours de circonstances aurait conduit le club de Serie A à se tourner vers Kepa Arrizabalaga. D’ailleurs, la formation napolitaine travaillerait avec Chelsea pour trouver un accord qui arrangera toutes les parties.

... et travaille pour un prêt avec option d’achat

D’après le média italien, Naples devrait acquérir les services de Kepa Arrizabalaga sous la forme d’un prêt. Une option d’achat et quelques bonus à inclure dans l’opération seraient également envisagés. De son côté, Keylor Navas verrait cette porte de sortie se fermer devant lui. Par ailleurs, Naples penserait à recruter Salvatore Sirigu, ancien portier du PSG, si Alex Meret ne prolonge pas.