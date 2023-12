Mercato - PSG : C’est annoncé, une star va partir pour 0€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A l'instar de Kylian Mbappé, Keylor Navas voit son contrat avec le PSG prendre fin en juin prochain. Contrairement à l'international français, le club parisien n'aurait pas l'intention de conserver l'ancien portier du Real Madrid. Actuellement blessé, le Costaricien devrait terminer la saison en Ligue 1 avant de signer un dernier contrat.

Le PSG s'est enlevé une épine du pied en prolongeant le contrat de Presnel Kimpembe. Formé à Paris, le défenseur central arrivait en fin de contrat. Nul doute qu'un départ du titi aurait fait grand bruit dans la capitale, malgré son absence prolongé. Le PSG peut donc pousser un ouf de soulagement, mais d'autres chantiers l'attendent, notamment la prolongation de Kylian Mbappé. Un dossier nettement plus sensible. Les négociations sont actives en coulisses, mais aucun accord n'a été trouvé. Le joueur de 25 ans n'a pas encore tranché et il faudra vraisemblablement patienter 2024 pour connaître sa décision. En cas de départ, l'option Real Madrid semble être prioritaire.

Navas ne partira pas cet hiver

Comme le rappelle L'Equipe, une autre joueur du PSG arrive en fin de contrat : Keylor Navas. Actuellement touché aux lombaires et indisponible, l'ancien portier du Real Madrid a perdu sa place de titulaire depuis plusieurs années, mais pourrait être menacé à son retour par Arnau Tenas, qui s'est distingué ces dernières semaines. Alors à 37 ans, Navas peut-il se contenter d'un rôle de numéro trois ? La réponse est non, mais il sera difficile de le voir partir cet hiver en raison de sa blessure.

Un départ libre se profile

Mais selon les informations du quotidien sportif, Navas a de grandes chances de partir libre l'été prochain. Arrivé au PSG en septembre 2019, le gardien, qui arrive en fin de carrière, souhaiterait signer un dernier gros contrat avant de tirer sa révérence. Reste à savoir si Mbappé suivra ses traces dans les prochains mois.