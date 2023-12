Mercato - PSG : C'est annoncé, cette star du projet QSI va revenir ?

Amadou Diawara

Ancien milieu de terrain emblématique du PSG de Nasser Al-Khelaïfi, Thiago Motta pourrait faire son retour à Paris, mais en tant qu'entraineur. Actuellement à Bologne, le technicien italien ne devrait pas y faire long feu. En effet, Thiago Motta serait destiné à rejoindre un grand club, et le PSG serait une possibilité crédible.

Ayant mis fin à sa carrière de joueur au PSG, Thiago Motta a laissé un très bon souvenir au Parc des Princes. En effet, l'ancien international italien faisait partie du trident du milieu de terrain qui a fait le plus grand bonheur du PSG sous l'ère-QSI, et ce, aux côtés de Blaise Matuidi, Marco Verratti, et parfois d'Adrien Rabiot. D'ailleurs, depuis le départ de Thiago Motta, le PSG n'a jamais trouvé une sentinelle à sa hauteur, même si Manuel Ugarte était impressionnant lors de ses débuts à Paris cette saison.

Un destin au PSG pour Thiago Motta ?

Reconverti en tant qu'entraineur, Thiago Motta est actuellement sur le banc de Bologne. Mais à en croire Johann Crochet, le technicien de 41 ans devrait très vite plier bagages pour rejoindre une grosse cylindrée européenne, et possiblement le PSG.

«On parle beaucoup du PSG»