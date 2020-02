Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur l’échec de Leonardo avec Lucas Paqueta !

Publié le 7 février 2020 à 11h15 par T.M.

Durant ce mois de janvier, Leonardo n’a finalement pas réussi à attirer Lucas Paqueta au PSG. Il faut dire qu’au Milan AC, les attentes étaient fortes…

Alors que les rumeurs étaient nombreuses durant ce mois de janvier, le PSG aura finalement connu un mercato hivernal très calme. Layvin Kurzawa et Edinson Cavani sont restés au sein de l’effectif de Thomas Tuchel et dans le même temps, aucun joueur n’est venu renforcer le club de la capitale. Pourtant, Leonardo avait certains objectifs. Le directeur sportif du PSG avait notamment coché le nom de Lucas Paqueta. Après l’avoir recruté au Milan AC, Leonardo aurait bien aimé le retrouver au Parc des Princes, mais cela n’a finalement pas abouti à quelque chose de concret.

Leonardo n’a pas proposé assez !