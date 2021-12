Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur ce départ imminent bouclé par Leonardo !

Publié le 23 décembre 2021 à 0h15 par B.C.

Alors que Rafinha est en passe de rejoindre la Real Sociedad, une autre destination aurait été envisagée pour le milieu du PSG.

Comme l’été dernier, Leonardo va chercher à se séparer de plusieurs éléments lors du mercato hivernal en espérant avoir plus de réussite, et le directeur sportif du PSG serait bien lancé. D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, confirmées dans la foulée par RMC et Le Parisien, le PSG négocierait avec la Real Sociedad le prêt de Rafinha, une opération en passe d’être bouclée puisque les deux clubs seraient confiants, et discuteraient désormais d’une possible option d’achat. Cependant, la Real n’était pas l’unique écurie disposée à accueillir l’ancien joueur du FC Barcelone.

Le Betis également sur Rafinha