Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur le feuilleton Paulo Dybala !

Publié le 24 mars 2020 à 5h45 par Thomas Bourseau

Proche de quitter la Juventus l’été dernier où il ne semblait plus désiré, Paulo Dybala aurait été la priorité de Leonardo si Neymar quittait le PSG. Un échange avec Romelu Lukaku pour un transfert à Manchester United était aussi dans les tuyaux comme l’a confirmé l’agent du Belge. Mais Dybala aurait tout fait capoter.

Paulo Dybala aurait pu être la grande victime de l’arrivée de Cristiano Ronaldo à la Juventus. À l’été 2018, le quintuple Ballon d’Or a déposé ses valises à Turin et a progressivement relégué l’international argentin à un rôle plus secondaire dans le secteur offensif de la Juventus. Si bien qu’un transfert de La Joya aurait traversé l’esprit des dirigeants de la Juve à l’occasion du dernier mercato estival. Le PSG, Leonardo souhaitant faire de lui le successeur de Neymar annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone, Tottenham ainsi que Manchester United auraient été sur les rangs. Mais la volonté de Dybala de regagner sa place à la Vieille Dame a chamboulé les plans de la Juventus et a fait capoter une grosse opération avec Romelu Lukaku…

« Si Lukaku arbore la tunique de l’Inter aujourd’hui, c’est uniquement à cause de l’échec du transfert de Paulo Dybala à Manchester United »