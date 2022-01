Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... Ces énormes révélations sur la décision de Xavi Simons !

Publié le 16 janvier 2022 à 1h45 par A.D.

Lors de l'été 2019, Xavi Simons a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. Selon Ferney Agudelo Benavides, qui a envoyé le joueur vers le Barça, la pépite de 18 ans a très mal vécu son transfert.

Formé au FC Barcelone, Xavi Simons a fait ses valises très jeune. Alors qu'il n'avait que 16 ans, le crack néerlandais a quitté le Barça pour s'engager en faveur du PSG. Un événement très difficile à vivre pour Xavi Simons. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Ferney Agudelo Benavides - détecteur de talents qui a convaincu le Barça de suivre le joueur avant sa signature - a raconté les coulisses de son transfert au PSG.

«La semaine où la décision de partir a été prise, il l'a passée dans sa chambre à pleurer»