Mercato - PSG : Ces joueurs qui demandent à Verratti... de rejoindre le PSG !

Publié le 27 avril 2020 à 3h15 par A.M.

Invité à commenter l'attractivité du Paris Saint-Germain, Marco Verratti a révélé qu'il recevait régulièrement des demandes de joueurs afin de faciliter un transfert au PSG.

Depuis 2011, le Paris Saint-Germain est entré dans une nouvelle ère. Le club de la capitale a effectivement été racheté par QSI et ses ambitions sont devenues bien plus grandes. Son attractivité aussi. De nombreux joueurs rêvent désormais de jouer au PSG et de prendre part à ce projet ambitieux. Dans un entretien accordé à Laure Boulleau et un supporter pour une initiative du sponsor maillot du PSG, All, le milieu de terrain italien a expliqué qu'il ne manquait pas de sollicitations.

«Il y a vraiment beaucoup de joueurs qu'ils veulent venir et jouer au PSG»