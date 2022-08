Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce transfert XXL de Campos dicté par... Rabiot ?

Publié le 11 août 2022 à 19h00 par La rédaction

Le PSG travaille toujours sur plusieurs dossiers, notamment dans le sens des départs. Dans ce contexte, Luis Campos aurait trouvé une porte de sortie à Leandro Paredes, qui serait toujours pisté par la Juventus. Cependant, ce dossier serait dépendant de celui d’Adrien Rabiot, en partance pour Manchester United.

Luis Campos doit encore dégraisser l’effectif du PSG. En effet, avec les arrivées de Vitinha et de Renato Sanches, plusieurs joueurs dans l’entre-jeu seraient devenu des indésirables. Georginio Wijnaldum a d’ores et déjà quitté le club, et Leandro Paredes serait toujours dans le viseur de la Juventus. Cependant l’avenir de l’Argentin serait étroitement lié à celui d’Adrien Rabiot.

Des contacts constants entre Leandro Paredes et la Juventus

Ainsi, comme révélé par Tuttosport , Leandro Paredes pourrait être la prochaine recrue de la Juventus au milieu de terrain. En effet, Max Allegri serait toujours en attente de son numéro 6, devant la défense. Cependant, Leandro Paredes serait actuellement dépendant du départ d’un certain Adrien Rabiot du côté de Turin. Depuis désormais une semaine, le milieu de terrain du PSG serait dans l'attente d'un mouvement de la Juventus, bien que les contacts soient constants entre l’international argentin et les Bianconeri .

Le départ d’Adrien Rabiot décisif