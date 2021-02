Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce terrible constat sur Leonardo…

Publié le 8 février 2021 à 5h15 par T.M.

Avouant se poser des questions à propos du départ de Thomas Tuchel, Jocelyn Angloma, ancien du PSG, a notamment fait part de ses doutes à propos de Leonardo.

Après avoir lancé le projet QSI en 2011, Leonardo est revenu dans la capitale en 2019 pour le remettre sur de bons rails. De retour dans la capitale, le Brésilien n’aura pas mis longtemps avant de frapper fort, faisant notamment venir Keylor Navas ou encore Mauro Icardi à l’été 2019. Mais à Paris, Leonardo a également dû cohabiter avec Thomas Tuchel et cela a fait certaines étincelles entre les deux hommes. Une relation tendue qui a viré ces derniers mois à la guerre ouverte occasionnant même le départ de l’entraîneur allemand, après avoir passé deux ans et demi sur le banc du PSG.

« Est-ce que Leonardo est là pour faire les choses comme il se doit ? »