Mercato - PSG : Cette énorme mise au point sur la situation d'Harry Kane !

Publié le 5 août 2021 à 13h15 par D.M.

Entraîneur de Tottenham, Nuno Espirito Santo a fait le point sur la situation d'Harry Kane. Annoncé dans le viseur de Manchester City et du PSG, l'attaquant ne s'était pas rendu à l'entraînement collectif lundi.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé demeure incertain, le PSG aurait commencé à se pencher sur la question de sa succession. Selon la presse anglaise, Mauricio Pochettino apprécierait énormément le profil d’Harry Kane, également annoncé du côté de Manchester City. L’international anglais voudrait changer d’air cet été afin de rejoindre une équipe capable de remporter des trophées. Selon certains médias, c’est pour cette raison que Kane a séché la reprise de l’entraînement collectif ce lundi. Pour d’autres, cette absence était justifiée car il devait observer une période d’isolement après son retour de vacances.

« On doit résoudre le problème en interne »