Mercato - PSG : Ce gros transfert à 50M€ n’est pas digéré

Après avoir explosé la saison passée dans les rangs de son club formateur, l'OL, Bradley Barcola a été transféré au PSG durant le mercato estival pour 50M€. Un départ que son ancien président, John Textor, ne semble clairement pas avoir digéré. Et l'Américain l'a fait savoir dans un entretien accordé au Monde vendredi.

Pointé du doigt par certains observateurs comme Daniel Riolo depuis plusieurs semaines pour ses performances peu convaincantes avec le PSG, Bradley Barcola (21 ans) fait pourtant partie de cette nouvelle vague prometteuse et recrutée l'été dernier par Luis Campos pour assurer l'avenir du projet QSI. L'ailier gauche de 21 ans a été délogé de l'OL pour 50M€ durant le mercato au terme d'un long feuilleton, et alors que la situation sportive actuelle de son club formateur s'avère critique, Barcola semble avoir laissé un goût amer aux dirigeants lyonnais.

« Certains se sentent autorisés à réclamer un transfert »

Dans un entretien accordé au journal Le Monde , John Textor a évoqué l'exode des jeunes talents de l'OL, et le président du club rhodanien ne manque pas de les tacler : « À Lyon, on avait l’habitude de faire monter très tôt les joueurs de l’académie. On les mettait en valeur trop jeunes, pour pouvoir les vendre. Résultat : aujourd’hui, certains se sentent autorisés à réclamer un transfert très vite », indique Textor, avant de s'en prendre frontalement à Barcola sur son départ au PSG.

Textor critique Lukeba et Barcola