Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce dossier qui se présente très mal pour Leonardo…

Publié le 7 août 2020 à 23h45 par Th.B.

Avec le départ de Thomas Meunier, Leonardo chercherait à recruter un latéral droit. Cependant, les pistes activées par le directeur sportif du PSG ne semblent mener à rien.

Le 25 juin dernier, Thomas Meunier s’est engagé en faveur du Borussia Dortmund pour les quatre prochaines saisons, laissant derrière lui Colin Dagba comme étant le seul spécialiste au poste de latéral droit avec le jeune Timothée Pembélé. De quoi inciter Leonardo à scruter le marché afin de dénicher un nouvel arrière droit. Des pistes telles que Timothy Castagne, Adam Marusic, Hamari Traoré, Hector Bellerin ou encore Nordi Mukiele ont été activées par le directeur sportif du PSG. Mais aucune d’entre elles ne se concrétiserait.

Le Bayern dans le coup pour Mukiele, mais Leipzig pas vendeur