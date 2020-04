Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce dossier chaud de Leonardo ne fait pas l’unanimité !

Publié le 29 avril 2020 à 4h45 par T.M.

Pour remplacer Layvin Kurzawa, le PSG penserait à Alex Telles. Un profil dont n’est pas fan Pierre Ménès.

La défense sera le gros chantier de Leonardo pour cet été. En effet, de nombreuses inconnues persistent concernant ce secteur au PSG. Si l’une des questions est de savoir si Thiago Silva prolongera son contrat, il sera aussi question de savoir comment remplacer Layvin Kurzawa et Thomas Meunier. En fin de contrat, les deux latéraux pourraient partir prochainement. Et à gauche, l’une des pistes chaudes mène notamment à Alex Telles, latéral brésilien du FC Porto.

Trop offensif ?