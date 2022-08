Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce dossier brûlant de Campos devient historique

Publié le 13 août 2022 à 08h35 par Thomas Bourseau

Wesley Fofana pourrait entrer dans l’histoire. Seulement deux ans après son départ à Leicester City, le défenseur central de 21 ans pourrait partir pour plus de deux fois le montant de son arrivée, qui avoisinait les 40M€. En raison de l’intérêt du PSG et surtout celui de Chelsea, Leicester aurait fixé son prix à 95M€. À prendre ou à laisser…

C’est un secret de polichinelle certes, mais Wesley Fofana est sur le départ. Le défenseur français âgé de 21 a bien pris le soin de retirer les mentions sur ses comptes Twitter et Instagram les liant à Leicester City alors qu’il a signé un contrat courant jusqu’en juin 2027 en mars dernier. Le PSG, sous l’impulsion de son conseiller football Luis Campos, serait sur les rangs et surveillerait l’évolution de la situation, mais accuserait un retard conséquent sur le Chelsea de Thomas Tuchel.

Leicester attend toujours la bonne offre pour Fofana

Entraîneur de Leicester City, Brendan Rodgers s’est montré très clair au micro de la BBC ces derniers jours. Alors que la presse anglaise s’accorde à dire que Wesley Fofana pourrait rejoindre Chelsea et ce, rapidement en raison de la détermination de Thomas Tuchel à s’attacher les services du défenseur de 21 ans, il ne faudrait pas s’attendre à une résolution rapide de cette opération. « Il n'y a pas eu de nouvelles propositions pour Wesley Fofana cette semaine. Il y en avait eu deux de Chelsea, mais aucune ne s'est approchée de la valorisation ».

Leicester veut faire de Wesley Fofana le défenseur le plus cher de l’histoire

La valorisation en question pourrait faire peur à plus d’un prétendant de Wesley Fofana. Le Parisien confiait dernièrement que Luis Campos était prêt à faire une folie sur le marché afin de recruter Fofana en allant jusqu’à 70M€. Loin, très loin des attentes du comité de direction de Leicester pour accepter de céder l’international espoir français. Que ce soit différents médias anglais ou ce vendredi Foot Mercato , le prix est fixé pour le transfert de Wesley Fofana. Ce sera 95M€ ou rien. Ce qui ferait de Fofana le défenseur le plus cher de l’histoire alors que quelques années plus tôt, les Foxes avaient déjà vendus Harry Maguire à Manchester United pour un montant de 87M€ hors bonus…

