Mercato - PSG : Ce détail qui pourrait tout changer pour Kylian Mbappé !

Publié le 13 janvier 2022 à 4h15 par A.M.

Alors que le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid semble inévitable, Jean-Pierre Bernès explique qu'une grave blessure pourrait tout changer.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid prend forme. Florentino Pérez est très optimiste et n'envisage pas son équipe sans l'attaquant du PSG la saison prochaine. Toutefois, comme l'explique Jean-Pierre Bernès, sans prolonger son contrat, l'international français prend le risque qu'une blessure perturbe ses plans.

«Si Mbappé se blesse grièvement au mois de mars, est-ce que le Real en voudra toujours ?»