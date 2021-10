Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce coéquipier de Thiago Silva a posé ses conditions pour son avenir !

Publié le 22 octobre 2021 à 18h10 par Th.B.

En fin de contrat à Chelsea, une situation qui intéresserait particulièrement le PSG, Antonio Rüdiger ne serait prêt à rallonger son engagement envers les Blues si, et seulement si, le club londonien lui offrait un salaire similaire à celui de Romelu Lukaku.

De retour à son meilleur niveau depuis la nomination de Thomas Tuchel sur le banc de touche de Chelsea en janvier 2021 avec qui il a notamment pu arracher la Ligue des champions, Antonio Rüdiger (28 ans) pourrait bien décider de se lancer un nouveau challenge. En effet, son contrat prendra fin en juin prochain, et en l’état, rien ne laisserait entendre qu’il serait sur le point de prolonger son engagement envers le club londonien où il évolue depuis 2017. En parallèle, le PSG serait sur les rangs pour s’attacher ses services, le club de la capitale étant à la recherche de renforts à cette position. D’ailleurs, Rüdiger aurait déjà posé ses conditions pour accepter de poursuivre son aventure dans l’Ouest de Londres.

Rüdiger voudrait un salaire à la Lukaku !