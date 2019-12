Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance claire pour l'avenir de Miralem Pjanic ?

Publié le 28 décembre 2019 à 23h45 par B.C.

Alors que Leonardo ne serait pas très chaud par l'idée de recruter Miralem Pjanic, la Juventus n'aurait de toute façon aucune intention de séparer de son joueur.

Un temps pisté par le PSG, Miralem Pjanic semble aujourd'hui très loin du club de la capitale. Selon les informations exclusives du 10 Sport, des échanges ont récemment eu lieu entre la direction parisienne et les représentants du milieu de terrain, mais ce dernier ne devrait pas poser ses valises à Paris. En effet, Leonardo n'est pas emballé par l'arrivée de Pjanic et viserait d'autres joueurs en priorité, à l'image de Lucas Paquetà (Milan AC), Allan (Naples), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) ou encore Sandro Tonali (Brescia). Un dossier qui n'ira donc pas plus loin, et cela tombe bien puisque le PSG avait peu de chance de faire plier la Juventus.

La Juve ne veut pas lâcher Pjanic