Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce chantier de Leonardo qui se complique...

Publié le 17 août 2021 à 4h15 par A.M.

Bien décidé à vendre d'ici la fin du mercato, le PSG peine à se séparer de Layvin Kurzawa et Thilo Kehrer.

Après s'être renforcé de façon drastique avec les arrivées de Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi, le PSG doit désormais se concentrer sur les ventes. Dans cette optique, plusieurs joueurs sont sur le marché à l'image de Thilo Kehrer et Layvin Kurzawa respectivement annoncés dans le viseur du Bayer Leverkusen et de l'OL. Deux ventes qui ont toutefois pris du plomb dans l'aile.

Kurzawa et Kehrer finalement loin de partir ?