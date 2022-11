Mercato - PSG : Catastrophe pour le projet QSI !

Arnaud De Kanel

Dans l'impossibilité de vendre ses joueurs jugés indésirables, le PSG s'est retrouvé dans l'obligation de les prêter afin d'alléger sa massa salariale le temps d'une saison. Certains pouvaient déboucher sur des achats grâce à leur option contenue dedans, d'autres pouvaient faire flamber la valeur des joueurs prêtés afin de les revendre à un bon prix l'été prochain. Mais le début de saison laisse entrevoir le pire pour le PSG.

A son arrivée au PSG, Christophe Galtier avait émis la volonté claire de compter sur un effectif réduit et pleinement impliqué. Alors, il avait dressé sa liste de joueurs indésirables. Antero Henrique devait se charger de leur trouver une porte de sortie. Or, leurs salaires étaient bien trop conséquents et les clubs intéressés ne pouvaient pas assumer une indemnité de transfert plus la prise en charge de leur rémunération. La solution du prêt était toute trouvée pour le PSG. Problème, les joueurs prêtés ne sont pas convaincants et ils risquent de retourner à Paris l'été prochain.

Paredes et Wijnaldum galèrent en Italie

Non retenus par Christophe Galtier, Leandro Paredes et Georginio Wijnaldum ont filé en prêt du côté de la Serie A. Pour Paredes, ça avait plutôt bien commencé puisqu'il était souvent titulaire. Sa relégation sur le banc a coincidé avec le retour des bonnes performances de la Juventus. D'après La Gazetta dello Sport , le club turinois souhaiterait que l'option d'achat contenue dans le prêt de l'Argentin ne soit plus obligatoire. Son retour au PSG serait donc inévitable, comme celui du malheureux Wijnaldum. Le Néerlandais n'aura disputé que 11 minutes avant de se fracturer le tibia à l'entrainement quelques jours plus tard. Une terrible blessure qui ne donne aucune garantie à l'AS Roma pour le conserver;

Herrera et Kurzawa, c'est la Bérézina !

Ca ne va pas beaucoup mieux non plus pour Ander Herrera et Layvin Kurzawa. Le premier est retourné à l'Athletic Bilbao dans l'optique de devenir titulaire, ce qu'il ne parvient pas à faire. Depuis son retour en Espagne, il n'a participé qu'à 6 rencontres (2 fois titulaire) sur les 12 possibles. Pour Layvin Kurzawa, c'est encore pire. Le latéral gauche prêté par le PSG à Fulham n'y arrive pas. En 10 rencontres possibles depuis son arrivée, il n'a joué qu'une seule fois. Kurzawa avait été titularisé face à Newcastle avant d'être remplacé à la mi-temps. Pour le dernier match avant la trêve, il n'avait même pas été retenu dans le groupe. Le scénario catastrophe se dessine pour le projet QSI...