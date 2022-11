Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos veut boucler le transfert d'une star, c'est validé

Publié le 12 novembre 2022 à 03h30

Arthur Montagne

Toujours à l'affût d'une opportunité sur le marché, Luis Campos s'intéresserait notamment à João Felix qui souhaite quitter l'Atlético de Madrid en raison de sa situation et de son faible temps de jeu. Une piste validée par Didier Roustan, surtout si c'est dans le cadre d'un prêt.

En quête de renforts offensifs, Luis Campos s'intéresserait à João Felix selon les informations du Parisien . Il faut dire que l'international portugais joue peu à l'Atlético de Madrid et le conseiller sportif discuterait d'un prêt. Une option qui semble convenir à Didier Roustan qui valide cette piste.

Mercato - PSG : L'incroyable sortie du clan João Félix sur son avenir https://t.co/e0AIS7ecj3 pic.twitter.com/z4qallAIMU — le10sport (@le10sport) November 9, 2022

«Moi, je le prends»

« Après, c’est une histoire d’argent. Il a été acheté une fortune pour un contrat de sept ans à l’Atlético de Madrid. Si tu me dis que c’est un prêt et que ce n’est pas bien cher au niveau du salaire, et puis ensuite on verra en fin de saison si on discute ou pas. Moi, je le prends. Je le prends parce que déjà c’est un beau joueur et il est bridé à l’Atlético. Il a des qualités. Je pense qu’il peut jouer un peu plus bas ou même en pointe et c’est peut-être le joueur qui peut arranger Mbappé », lance le journaliste sur le plateau de L'EQUIPE du Soir avant de poursuivre.

«C’est un joueur qui est spectaculaire et qui peut amener quelque chose»