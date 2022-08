Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos va faire un beau cadeau pour le transfert de Navas

Publié le 13 août 2022 à 23h15 par Pierrick Levallet

Barré par la concurrence de Gianluigi Donnarumma, qui sera le numéro un au PSG cette saison, Keylor Navas pourrait bien quitter le club de la capitale cet été. Le Costaricien aurait d’ailleurs déjà pris une grande décision quant à son avenir. De leur côté, le PSG et le Napoli travailleraient pour le transfert du portier de 35 ans. Et Luis Campos serait prêt à faire un cadeau au club napolitain pour laisser Keylor Navas partir.

Avant le début de saison, Christophe Galtier s’est montré très clair concernant la hiérarchie de ses gardiens. L’entraîneur du PSG a confirmé que Gianluigi Donnarumma sera bien le numéro un, reléguant ainsi Keylor Navas à un rôle de doublure. Ayant déjà vécu une situation similaire au Real Madrid avec l’arrivée de Thibaut Courtois, le Costaricien pourrait ainsi quitter le club de la capitale cet été. Il aurait d’ailleurs pris une grande décision quant à son avenir.

Mercato - PSG : Paris voit le bout du tunnel pour le transfert de Navas https://t.co/bldQnJaqnQ pic.twitter.com/UajjkgBvon — le10sport (@le10sport) August 13, 2022

Navas a accepté de partir

Comme le rapporte L’Equipe , Keylor Navas serait résigné à partir cet été. Par ailleurs, RMC Sport confirme que le Costaricien aurait accepté de rejoindre le Napoli cet été. Le portier de 35 ans aurait ainsi déjà tranché pour son avenir. Reste maintenant à voir si les deux clubs sauront se mettre d’accord.

Le PSG va prendre en charge son salaire

Par ailleurs, Nicolo Schira explique que le PSG et le Napoli seraient assez confiants quant à la réalisation de ce dossier. Il n’y aurait plus que les derniers détails concernant la formule de l’accord et la question du salaire à régler. Le journaliste italien précise que le PSG devrait prendre en charge les émoluments de Keylor Navas en cas de prêt. En tout cas, le dossier avancerait dans le bon sens et le Costaricien serait de plus en plus proche de la sortie.