Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos tente un coup XXL avec Aubameyang, il reçoit une première réponse

Publié le 8 octobre 2022 à 21h30

Dan Marciano

Le PSG prépare l'avenir et se projette déjà sur l'été 2023. La recherche d'un buteur devrait être la priorité du club parisien, qui aurait déjà un nom en tête. Celui de Pierre-Emerick Aubameyang, ancien pensionnaire de Ligue 1 et arrivé récemment à Chelsea. Mais interrogé sur l'international gabonais, Graham Potter semble vouloir compter sur lui.

« Si je suis satisfait du mercato ? Non. On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait. S'il nous manque une pièce, le puzzle n'est pas complet ». Interrogé récemment sur son bilan lors du dernier mercato estival, Luis Campos s'est montré déçu. Malgré de nombreuses négociations, le dirigeant du PSG n'a pas réussi à trouver la perle rare en défense centrale, mais aussi au poste d'attaquant.

Un attaquant recherché par Campos

Luis Campos avait recherché un buteur capable d'épauler Kylian Mbappé sur le front de l'attaque. Le premier choix du PSG semblait être Gianluca Scamacca, mais ce dernier a finalement privilégié un transfert à West Ham. Le nom de Robert Lewandowski aurait également circulé en interne, mais son départ au FC Barcelone a mis fin aux espoirs de Luis Campos.

Aubameyang ciblé par le PSG ?

Selon Foot Mercato , le recrutement d'un renfort offensif demeure une priorité pour le PSG, qui penserait à Pierre-Emerick Aubameyang. Selon Foot Mercato, l'international gabonais, arrivé cet été à Chelsea, serait une piste de Luis Campos pour l'été 2023. Un dossier complexe puisque le buteur vient tout juste de démarrer son aventure en Angleterre.

Mercato - PSG : La vérité éclate pour le transfert d’Aubameyang https://t.co/Bxt8RQGPk5 pic.twitter.com/sUoxyfLJ8t — le10sport (@le10sport) October 8, 2022

« On espère qu'il pourra marquer des buts pendant encore longtemps »