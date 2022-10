Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos sous pression pour le successeur de Mbappé à cause de… Ronaldo ?

Vu la situation de Kylian Mbappé, le PSG lui cherche déjà un successeur et s’intéresse notamment à Rafael Leao, l’attaquant du Milan AC. Chelsea est aussi sur le coup puisque Graham Potter, le nouvel entraîneur des Blues, aurait une préférence pour l’ancien lillois plutôt que Cristiano Ronaldo, le rêve de Todd Boehly.

La situation de Kylian Mbappé est toujours aussi compliquée. Même si l’international français a prolongé son contrat avec le PSG en mai dernier, il aurait récemment demandé à quitter le club dès cet hiver. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, les tensions entre le PSG et le clan Mbappé viendraient d’un différend financier.

Résultat, le PSG anticipe la suite et s’intéresse à Rafael Leao. L’attaquant du Milan AC brille en Serie A et il n’a toujours pas prolongé malgré la pression mise par le club lombard. Une aubaine pour Paris qui pourrait prochainement tenter sa chance.

My understanding is Potter currently has other forwards in mind above Ronaldo in the pecking order. He likes Rafa Leao (a pre-existing target before his time) and Jonathan David and Ivan Toney are also on his radar.