Mercato - PSG : Campos s’engage dans une énorme bataille à 50M€

Publié le 7 novembre 2022 à 21h00

Pierrick Levallet

Brillant avec le PSV Eindhoven, Cody Gakpo aurait tapé dans l’oeil du PSG. Luis Campos aimerait faire venir le joueur de 23 ans dans la capitale. Mais le conseiller football parisien devrait se heurter à une concurrence assez rude sur ce dossier. En effet, plusieurs clubs de Premier League seraient intéressés par les services de l’international néerlandais.

Il est assurément l’une des révélations de ce début de saison. Auteur de grandes performances avec le PSV Eindhoven (13 buts et 17 passes décisives en 23 matchs), Cody Gakpo ne serait pas passé inaperçu sur le marché. Le Néerlandais serait dans le viseur de plusieurs clubs, dont le PSG de Luis Campos. Mais pour ce transfert, le conseiller football parisien va devoir sortir le chéquier.

Pour Gakpo, c’est 50M€

Au micro d’ ESPN , le directeur exécutif du PSV Eindhoven Marcel Brands révélait que le club néerlandais attendait 50M€ cet été pour vendre Cody Gakpo. Et le pensionnaire d’Eredivisie n’aurait pas bougé de ses positions. « La valeur de Gakpo sera encore proche des 50M€. Cela dépend des bonus et des conditions, mais le PSV veut toujours un deal à 50M€ pour Gakpo » explique ainsi Fabrizio Romano pour CaughtOffside . Le journaliste spécialiste du mercato précise également que de nombreux clubs lorgneraient sur Cody Gakpo. Et certains d’entre eux sont déjà identifiés.

La Premier League raffole de Gakpo