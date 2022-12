Transferts - PSG : Campos tente un gros coup sur le mercato, il est fixé

Arnaud De Kanel

Elu meilleur joueur de Serie A la saison passée, Rafael Leão fait des envieux. L'attaquant portugais n'a toujours pas prolongé son contrat avec l'AC Milan. Ainsi, Luis Campos aimerait l'attirer au PSG, lui qui l'a fait venir au LOSC quelques années plus tôt. Côté milanais, la confiance est de mise pour conserver le joyau.

Luis Campos veut poursuivre la tradition au PSG. Dans chaque club dans lesquels il travaille, il a toujours utilisé son réseau préférentiel et profité de ses liens étroits avec l'agent star Jorge Mendes pour attirer les meilleurs joueurs portugais. Il souhaiterait récidiver avec Rafael Leão, attaquant de l'AC Milan. La prolongation de la star portugaise est en suspens mais les Milanais se veulent très optimistes. De quoi refroidir les ardeurs du PSG.

«Rafa est vraiment heureux à Milan»

Interrogé sur la situation contractuelle de son attaquant, le président de l'AC Milan a calmé le jeu. « On me dit que Rafa est vraiment heureux à Milan et avec l'AC Milan » confie Paolo Scaroni dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport .

«Je suis confiant»