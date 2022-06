Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos reçoit une grande nouvelle pour le transfert de Frenkie de Jong

Publié le 13 juin 2022 à 23h15 par Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2026, Frenkie de Jong pourrait être vendu par le FC Barcelone cet été pour renflouer les caisses catalanes. Conscients de la situation du Néerlandais, le PSG et Manchester United se disputeraient pour boucler son transfert. Et heureusement pour Luis Campos, Erik ten Hag pourrait renoncer à l'idée de recruter Frenkie de Jong à cause du prix fixé par Xavi.

Transféré de l'Ajax au FC Barcelone à l'été 2019, Frenkie de Jong pourrait prendre le large dès cet été. Alors qu'ils sont à la peine sur le plan financier, les Blaugrana verraient d'un bon oeil l'idée de vendre l'international néerlandais lors de ce mercato, et ce, parce que dernier disposerait d'une grosse cote sur le marché. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG et à Manchester United. En effet, Parisiens et Mancuniens seraient disposés à se jeter sur Frenkie de Jong, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le FC Barcelone, cet été. Toutefois, les Red Devils d'Erik ten Hag ne compteraient pas casser leur tirelire pour boucler ce transfert.

Manchester United est prêt à oublier Frenkie de Jong si...