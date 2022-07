Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos reçoit un message pour le transfert de Skriniar

Publié le 22 juillet à 18h00 par Bernard Colas

Priorité du PSG pour renforcer sa défense, Milan Skriniar appartient toujours à l’Inter malgré les discussions entamées il y a plusieurs semaines entre les deux clubs. Parmi les fans milanais, on espère voir l’international slovaque rester, mais son départ pourrait être une nécessité afin de permettre au club de renflouer les caisses. Giuseppe Marotta, directeur général des Nerazzurri, a tenu à rassurer ses supporters.

Avec deux recrues au compteur (Vitinha et Hugo Ekitike), Luis Campos n’est pas aussi actif qu’il l’aurait espéré. Le PSG a en effet multiplié les pistes pour se renforcer, mais le club a bien du mal à boucler certains dossiers. C’est notamment le cas avec Milan Skriniar. Les discussions entre le PSG et l’Inter ont été entamées il y a plusieurs semaines, mais aucun accord n’a été trouvé pour le transfert de l’international slovaque. L’écurie parisienne refuse de répondre aux exigences des Nerazzurri , qui envisage pourtant de vendre Skriniar pour renflouer les caisses. Une situation qui ne ravit pas vraiment les supporters milanais, désireux de conserver leur joueur. Interrogé par DAZN , Giuseppe Marotta leur a envoyé un message.

« Nous avons le devoir d'examiner l'équilibre économico-financier » prévient l’Inter, ouvrant la porte au transfert de Skriniar

« Nous avons eu une réunion avec les supporters et nous en sommes sortis encore plus forts car nous avons vu une grande passion chez ces représentants (de la Curva Nord, ndlr). Nous avons remarqué qu'eux et des dizaines de milliers de détenteurs de billets ont cette foi en nos couleurs. Cet état de clarification, qui n'est en rien une protestation, est compréhensible. D'une part, nous avons l'obligation de former une équipe compétitive, mais d'autre part, nous avons le devoir d'examiner l'équilibre économico-financier », confie Giuseppe Marotta, directeur général des Nerazzurri , évoquant notamment la situation de Milan Skriniar.

« Skriniar ? Nous avons eu quelques contacts »

« Skriniar est un joueur très fort, absolument, il ne devrait pas nécessairement être mis sur le marché, absolument pas. Nous avons eu quelques contacts dans les semaines précédentes (avec le PSG, ndlr), puis une demande. Tout sera évalué. Je le répète : ce sont des dynamiques, les supporters doivent rester calmes car l'équipe sera toujours compétitive, et elle doit l'être, dans le respect de la confiance qu'ils nous ont accordée », poursuit Marotta.

Skriniar via dall'Inter? Marotta interviene così ⚽️Esclusiva Marotta è su #DAZN pic.twitter.com/mr5mI2gPG9 — DAZN Italia (@DAZN_IT) July 22, 2022

Vers un échec du PSG pour Skriniar ?